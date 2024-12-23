أبو عبيدة: مصير أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال

وطنا اليوم:صرح أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن بطولات المجاهدين وأداؤهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم.

وأكد أن العدو يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظاً على صورة جيشه.

وأضاف أبو عبيدة أن الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع يستهدف المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح ومخازي الجيش الصهيوني.

وأشار إلى أن مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان