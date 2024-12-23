بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أبو عبيدة: مصير أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال

منذ 21 ثانية
أبو عبيدة: مصير أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال

وطنا اليوم:صرح أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن بطولات المجاهدين وأداؤهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم.
وأكد أن العدو يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظاً على صورة جيشه.
وأضاف أبو عبيدة أن الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع يستهدف المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح ومخازي الجيش الصهيوني.
وأشار إلى أن مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:34

رئيس هيئة الأركان يزور كتيبة الأمير حسن الآلية /4

19:21

الصفدي يتفقد مقر السفارة الأردنية في دمشق وآلية سير العمل

19:18

الأردن يفوز برئاسة المجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات

19:16

مؤشر عمَّان ينهي تعاملات الاثنين مرتفعًا بدعم القياديات

19:14

التربية تنهي استعداداتها لعقد امتحان التوجيهي التكميلي

19:11

الملك: الأردن بمكانته وأهله النشامى مصدر إلهام وحكاية تروى للأجيال

19:05

وفد قطري يبحث بسوريا تأمين مطار دمشق الدولي

17:00

الجغبير: تخفيف كلف الطاقة يسهم في زيادة الصادرات الصناعية

16:42

استشهاد 58 فلسطينياً وإصابة 86 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية

16:35

الشرع: قطر أبدت استعدادها لبدء استثمارات واسعة في سوريا

16:14

مذكرة نيابية تطالب الحكومة بالعودة للتوقيت الشتوي

16:13

إصابة شخص بانفجار “طنجرة ضغط” على عربة فول في إربد

وفيات
وفيات الاثنين 23-12-2024وفيات الأحد 22-12-2024الصفدي ينعى النائب الأسبق مازن الملكاويوفيات الجمعة 20-12-2024وفيات الخميس 19-12-2024