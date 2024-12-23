رئيس هيئة الأركان يزور كتيبة الأمير حسن الآلية /4

وطنا اليوم:زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الإثنين، كتيبة الأمير حسن الآلية/4 إحدى وحدات لواء الملك طلال الآلي/3 التابع للمنطقة العسكرية الشمالية.

وأستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الى إجازات عسكرية حول المهام والواجبات العملياتية والبرامج التدريبية التي تقوم بها الكتيبة وآلية تنفيذها.

واطلع اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارة على الجاهزية القتالية والعملياتية للكتيبة والخطط والإجراءات المتخذة لتقديم الدعم والمساندة لوحدات حرس الحدود العاملة على الواجهة الشمالية لمنع أية محاولات من شأنها المساس بأمن واستقرار المملكة.

وتابع اللواء الركن الحنيطي تحميل ركوب تعبوي على الآليات بهدف اظهار مدى الكفاءة والجاهزية القتالية لدى مرتبات الكتيبة، مبدياً ارتياحه للمستوى المتميز الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في تنفيذ الواجبات الموكلة إليها بكل مهارة واحترافية.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة من الضباط وضباط الصف والأفراد ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني واعتزازه بالدور الذي يؤدونهُ في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

وتفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة مركز طبي لواء الملك طلال الآلي/3 واطلع على الجاهزية والخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المركز بالإضافة الى الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة