الأردن يفوز برئاسة المجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات

وطنا اليوم:أعلنت الأمانة العامة للمجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات عن انتخاب الأردن، ممثل برئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، لتولي رئاسة المجموعة للعام 2026.

وبحسب بيان للهيئة الاثنين، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة للمجموعة أخيرًا، برئاسة نائب مفوض الاتصالات في قبرص بيتروس جاليدس، وبمشاركة رفيعة المستوى لجميع رؤساء الهيئات التنظيمية في المجموعة.

ويأتي اختيار المجلس تقديرا للجهود التي قادها خلال السنوات الأخيرة في تعزيز التواصل الدائم مع الهيئات التنظيمية العالمية، والسعي إلى تحقيق الانسجام والتوافق بين جميع المجموعات المتخصصة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وللخبرات العملية والمعارف المتخصصة التي يتحلى بها، والتي انعكست أثرها في تحقيق المنجزات الوطنية وتنفيذ المشاريع الرائدة التي ساهمت وتساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال السرحان، إن تولي الأردن رئاسة المجموعة، يعد إنجازا مهما يعزز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما أن هذه الخطوة تؤكد الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في بناء القدرات وتعزيز الأطر التنظيمية بما يسهم في توفير بيئة اتصالات تشجع الاستثمار وتحقق الرفاهية لشعوب المنطقة، وأن الأردن يملك من القدرات البشرية والفنية ما يؤهله لتولي مناصب قيادية عالمية.