مؤشر عمَّان ينهي تعاملات الاثنين مرتفعًا بدعم القياديات

وطنا اليوم:أنهى المؤشر العام لبورصة عمَّان تعاملات اليوم الاثنين، مرتفعاً 0.39 بالمائة، ليصل إلى مستوى 2453.74 نقطة، رابحاً 9.56 نقطة عن مستوياته جلسة أمس الأحد.

وجاء ارتفاع المؤشر اليوم مدعوماً بأداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع جوبترول بنسبة 1.23 بالمائة، وصعد مناجم الفوسفات بنسبة 2.27 بالمائة، وارتفع كابيتال بنك بنسبة 0.53 بالمائة، وتفوق الأسهم الـ 3 مجتمعة ربع الوزن النسبي للمؤشر.

ودعم المؤشر اليوم ارتفاع مؤشراته القطاعية مجتمعة وفي مقدمتها الصناعة بنسبة 1.35 بالمائة؛ بدعم سهم مناجم الفوسفات القيادي، وارتفع سهم الإنتاج بنسبة 1.2 بالمائة.

وتجاهل قطاع الصناعة تقدم سهم المواسير المعدنية على المتراجعين بالسوق الأول بنسبة 2.48 بالمائة.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.45 بالمائة؛ مدفوعاً بارتفاع جوبترول القيادي، وارتفع مسافات للنقل بنسبة 1.64 بالمائة.

وكان المالي أقل القطاعات ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.03 بالمائة؛ مدفوعاً بارتفاع كابيتال بنك القيادي، وتصدر سهم البنك التجاري الأردني للرابحين بالسوق الأول بسبة 3.06 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 2.89 مليون سهم مقابل 2.93 مليون سهم بجلسة أمس الأحد، وتراجعت قيمة التداولات إلى 5.82 مليون دينار، مقابل 6.78 مليون دينار بالجلسة السابقة.