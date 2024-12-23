التربية تنهي استعداداتها لعقد امتحان التوجيهي التكميلي

وطنا اليوم:أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان التكميلي، والذي تبدأ أولى جلساته يوم الخميس القادم، وتنتهي في الثالث عشر من شهر كانون الثاني المقبل.

وسيتقدم للامتحان (83217) مشتركاً ومشتركة؛ منهم (70859) مشتركًا ومشتركة من ‌الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، و(12358) مشتركًا ومشتركة من طلبة الدراسة الخاصة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فيما سيجري عقد الامتحان في (384) مركزًا امتحانيًا؛ في كافة مديريات التربية والتعليم كافة؛ تشتمل على (837) قاعة امتحانية، إضافة إلى (42) قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، فيما بلغ عدد مراكز التصحيح (38) مركزًا موزعة على محافظات المملكة.

وسيتقدم للامتحان (57) مشتركًا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعين على (9) قاعات، فيما سيتقدم للامتحان (292) مشتركًا ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة موزعين كما يلي: الصم (64)، الكفيفون (36)، إعاقات حركية (85)، شلل دماغي (35)، ضعاف البصر (72).

وكانت الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن تقدم المشتركين في بيئة امتحانية ملائمة وبكل سهولة ويسر وجاهزية تامة؛ من توفير احتياجات المشتركين من: مياه الشرب، والتدفئة المناسبة، واللوحات الإرشادية، وصورة مكبرة لورقة القارئ الضوئي في كل غرفة امتحانية.

كما راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.

ووجهت الوزارة عددًا من الرسائل والإرشادات للمشتركين في الامتحان، حرصًا منها على سلامة سير امتحاناتهم، أبرزها الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية، مبينة أن الجلسة الأولى للامتحان ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية ظهرًا.

وشملت الإرشادات التزام كل مشترك بإحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر، يومياً عند تقديم الامتحان، مؤكدة على المشتركين عدم اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها) إلى قاعة الامتحان تلافيًا لتطبيق الإجراءات الإدارية على المشتركين المخالفين للتعليمات، والتأكيد على ترك كل ما يتعلّق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان، والتأكد من برنامج الامتحان والمباحث المقررة، والوقت المحدد لكل امتحان، والالتزام بالتعليمات الناظمة له.

ودعت أولياء أمور المشتركين إلى مراعاة ظروف أبنائهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، وعدم التجمهر خارج مراكز الامتحان أو في محيطها حفاظا على سلامة سير امتحانات أبنائهم.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 / الامتحان التكميلي.

وبينت الوزارة أن غرفة العمليات ستناط بها استقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.

وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفة العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي:

أرضي (065699916)، (065692368)

خلوي (0791881434)، (0791881435)، (0791881436)، (0791881439)، (0791881450)

وتعقد الوزارة هذا الامتحان بالشراكة والتنسيق بكل كفاءة وفاعلية مع المؤسسات المساندة لها: وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، ووزارة الصحة، وهيئة الاتصالات الخاصة / القوات المسلحة – الجيش العربي، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووسائل الإعلام