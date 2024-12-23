الملك: الأردن بمكانته وأهله النشامى مصدر إلهام وحكاية تروى للأجيال

وطنا اليوم:عبر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عن فخره واعتزازه بمناسبة اليوبيل الفضي، مشيراً إلى دوره في لقاء أبناء وبنات الأردن في مختلف مناطق المملكة. وقال جلالته عبر منشور على منصة “إكس”: “سعدت بزيارة أهلي وربعي في أردننا الغالي، فهم خير سند على مدى السنين”.

وأكد جلالته اعتزازه بإرث الوطن وحضارته الممتدة عبر العصور، مشدداً على أن الأردن بمكانته وأهله النشامى يشكل مصدر إلهام للأجيال وحكاية تستحق أن تروى.

كما أعرب الملك عن ثقته في قوة الأردن وازدهاره بسواعد أبنائه، مؤكداً التزامه الدائم بالعمل مع الشعب لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وختم جلالته بالقول: “سيبقى الأردن قوياً بكم ويعمر بسواعدكم. على العهد دوماً معكم”.