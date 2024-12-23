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استشهاد 58 فلسطينياً وإصابة 86 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 16 ثانية
استشهاد 58 فلسطينياً وإصابة 86 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر بحق عائلات القطاع، ما أدى إلى استشهاد 58 فلسطينياً وإصابة 86 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي عن عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 444 يوما على القطاع، إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45317 شهيدا و107713 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.


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