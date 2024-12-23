مذكرة نيابية تطالب الحكومة بالعودة للتوقيت الشتوي

وطنا اليوم:طالبت النائب بيان فخري في مذكرة رسمية موجهة لدولة رئيس الوزراء، بضرورة إعادة النظر في قرار تثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام، والعودة إلى تطبيق التوقيت الشتوي والصيفي بشكل سنوي مع بداية كل موسم.

وأوضحت النائب في المذكرة، أن تثبيت التوقيت الحالي يفرض صعوبات على المواطنين، وخصوصًا الطلبة في المدارس والجامعات، وكذلك أولياء الأمور الذين يضطرون لإيصال أطفالهم إلى الحضانات في ساعات مبكرة جدًا، قبل شروق الشمس.

وأشارت إلى أن هذا الوضع يعرضهم لبرودة الجو، خاصة في فصل الشتاء، مما يسبب أضرارًا صحية وأمنية.

وذكرت النائب في المذكرة، الحادثة المؤلمة للطالبة نور العوضات التي وقعت في مثل هذا التوقيت عام 2013 ولا تزال عالقة في الأذهان كأحد التداعيات السلبية لهذه القرارات.

وأكدت النائب فخري أن العودة إلى نظام التوقيت الشتوي والصيفي يراعي الظروف المعيشية والصحية للمواطنين، خاصة النساء والأطفال، ويوفر لهم أوقات تنقل أكثر أمانًا وإيجابية.