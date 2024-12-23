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مقتل رقيب من قوى الأمن الفلسطيني خلال اشتباكات في جنين

منذ 13 ثانية
مقتل رقيب من قوى الأمن الفلسطيني خلال اشتباكات في جنين

وطنا اليوم:نعت قوى الأمن الفلسطيني في بيان لها الرقيب مهران قادوس، من مرتب الشرطة الفلسطينية، الذي قُتل صباح اليوم الاثنين أثناء أداء مهامة، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين في مخيم جنين.
وفي تصريح صحفي، قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، إن هذه الجريمة، التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد المؤسسة الأمنية، وهو القتيل الثاني منذ انطلاق حملة “حماية وطن”، لن تزيد قوى الأمن إلا إصرارًا على مواجهة كل من يهدد أمن الوطن أو يتمرد على سيادة القانون.
وأكد العميد رجب أن العدالة ستطال كل من تورط في هذه الأعمال الإجرامية، وأن الأجهزة الأمنية ستواصل العمل بكل قوة لفرض النظام، والقضاء على الفوضى، وحماية أمن الشعب الفلسطيني مهما كانت التضحيات.
ودعا العميد رجب المواطنين إلى الوقوف صفًا واحدًا مع الأجهزة الأمنية، وتقديم الدعم اللازم لضمان ملاحقة الجناة وتحقيق الأمن والاستقرار.
واختتم الناطق الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن تضحيات أفراد المؤسسة الأمنية ستظل نبراسًا يوجه مسيرة العمل الوطني نحو وطن آمن ومستقر.


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