مرسوم أميري بتعديل قانون الجنسية الكويتية

وطنا اليوم:نشرت الجريدة الرسمية الكويتية، الاثنين، مرسوماً بتعديل قانون الجنسية، متضمناً تعديلات؛ من بينها عدم اعتبار العلاقة الزوجية سبباً لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية.

ونص المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 على تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

ونصت المادة الأولى للمرسوم على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 وبنصوص المواد 8 و13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية؛ مادة 7 فقرة أولى وثانية: (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية).

ووفقاً للقانون المعدل، سيكون من حق أبناء هذا الزواج الحصول على الجنسية الكويتية، وأن يختاروا العودة لجنسيتهم الأصلية بعد عام من بلوغهم السن القانونية.

وأوضح أن أحكام المادة السابقة تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية، وتضمنت المادة 8 أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

وجرى تعديل ثلاث مواد في المجمل في قانون الجنسية، ووسعت واحدة من المواد المعدلة الحالات التي يتاح فيها سحب الجنسية.

وذكرت المادة 13، أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، وذلك إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة.

يأتي ذلك بعد قرار السلطات الكويتية سحب الجنسية الشهر الماضي من عدد كبير من الناس من ضمنهم مشاهير مثل المغنية نوال الكويتية، والممثل داود حسين في إطار حملة لإعادة تنظيم قانون الجنسية.

بعد 24 عاماً من بدء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد بحقه، صدر مرسوم في الكويت بإسقاط الجنسية عن رئيس الحكومة المؤقتة إبان الغزو العراقي للكويت علاء حسين الخفاجي.

وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية، أو إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

وأضاف المرسوم أن الحالات تشمل أيضاً إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك.

ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية، وإذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية