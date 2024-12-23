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الهواري : خطة شاملة للتغطية الصحية تبدأ في 2025

منذ 31 ثانية
الهواري : خطة شاملة للتغطية الصحية تبدأ في 2025

وطنا اليوم:قال وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة للتغطية الصحية لجميع المواطنين الأردنيين، حيث يبلغ معدل التغطية الصحية الحالية 72% من المواطنين، سواء من خلال القطاع العسكري، المدني، أو الخاص. وأوضح أن 10% من هذه التغطية تأتي من القطاع الخاص، بينما يتقاسم القطاعان العسكري والمدني النسب المتبقية.
جاء ذلك رداً على سؤال النائب أيمن أبو هنيه حول خطط وزارة الصحة لتأمين التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الرعاية الصحية الأولية.
وأضاف الهواري أن الوزارة كانت قد وضعت خططاً طويلة المدى تمتد حتى عام 2030، مع التركيز في المرحلة الأولى على تعزيز الرعاية الصحية الأولية، التي تشمل المراكز الصحية والخدمات التي تقدم خارج المستشفيات.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر لمدة ثلاث سنوات، يتخللها دراسة اكتوارية، تليها المراحل الثانية والثالثة، التي ستنتهي بالتغطية الصحية داخل المستشفيات لتقديم الرعاية الثانوية.
وأشار الهواري إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من نظام التأمين الصحي الوطني، مع خطط لإطلاق المرحلة الأولى في عام 2025.
وبخصوص ارتفاع معدلات مرض السرطان في محافظة الكرك، أكد الهواري أنه لا يوجد ارتفاع ملحوظ في تلك المحافظة بحسب السجل الوطني للسرطان. كما نفى وجود خطط لإنشاء مستشفى للسرطان في الكرك، موضحاً أن مركز الحسين للسرطان يخطط لإنشاء مستشفى في العقبة، مع خطط لتوسيع مستشفى الأميرة بسمة في إربد. وأوضح أن السبب الرئيس لارتفاع حالات السرطان في الأردن يعود إلى التدخين، خصوصاً بين النساء.
وفي مداخلة، أشار النائب أبو هنية إلى أن 72% من المواطنين مشمولين بالتغطية الصحية، بما في ذلك 38% من خلال الإعفاءات والتأمينات الخاصة وصندوق المعونة الوطنية، ملمحاً إلى إمكانية وقف الإعفاءات للنواب بناء على استفسارات المواطنين حول إمكانية الحصول على إعفاءات.


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