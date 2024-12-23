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بنك القاهرة عمان الراعي الفضي لجائزة الحسين للسرطان 2023و2024

منذ 16 ثانية
بنك القاهرة عمان الراعي الفضي لجائزة الحسين للسرطان 2023و2024

وطنا اليوم:بهدف تعزيز جهود البحث العلمي في مجال السرطان على مستوى الوطن العربي قدم بنك القاهرة عمان مؤخرا الرعاية الفضية لجائزة الحسين لأبحاث السرطان الدورة الثالثة والرابعة.
تم إطلاق جائزة الحسين لأبحاث السرطان في عام 2020 وهي من اهم جوائز البحث العلمي في مجال السرطان على مستوى الوطن العربي، هي مخصصة لدعم جهود مواجهة السرطان والتغلب عليه بطرق علمية متقدمة عن طريق فهم خصائص السرطان ودراسة الجينات العربية تحديدا.
أدت هذه الجائزة الى تشجيع جميع العلماء والباحثين العرب للمشاركة في هذه الأبحاث وتطويرها لفهم السرطان وخصائصه في المنطقة.
وقد كرّم سمو الأمير طلال بن محمد، مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني، الباحثين الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان لعامي 2023 و2024، بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، كما حضر عدد من أصحاب السمو الأمراء والوزراء، وأعضاء مجلس إدارة الجائزة المؤلّف من مجموعة من أهم اختصاصي الأورام، وأطباء وباحثون من مختلف أنحاء العالم، وإعلاميون، وشركاء وداعمون للجائزة من ضمنهم بنك القاهرة عمان.
تأتي رعاية بنك القاهرة عمان لهذه الجائزة في أطار برنامجه الخاص في المسؤولة المجتمعية ودعم مبادرات وجهود مركز الحسين للسرطان وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة من قبل المركز.


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