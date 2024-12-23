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أورنج الأردن تطلق برنامج مكافآت الابتكار وفرص النمو (IGO) لموظفيها

منذ 57 ثانية
أورنج الأردن تطلق برنامج مكافآت الابتكار وفرص النمو (IGO) لموظفيها

وطنا اليوم:لا تقتصر رؤية أورنج الأردن الهادفة إلى تحفيز الابتكار على الشابات والشباب والرياديين والرياديات في جميع محافظات المملكة، بل تشمل كذلك الموظفين والموظفات. انسجاماً مع ذلك، أطلقت الشركة برنامج مكافآت الابتكار وفرص النمو (IGO) الذي يهدف إلى تعزيز الإبداع وتشجيع تطوير حلول وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن بشكل أفضل و تسهم في مضاعفة إيرادات الشركة من خلال أفكار ريادية و نماذج أعمال جديدة ومبتكرة .
وتتمثل فكرة البرنامج في إتاحة الفرصة لجميع موظفي أورنج في المقر الرئيسي والمكاتب الفرعية والمعارض لتقديم أفكار إبداعية قابلة للتطبيق تسهم في مضاعفة النمو في الشركة. ولضمان تحفيز الموظفين وتشجيعهم على الاستمرار في هذه المبادرة، خصصت أورنج مكافآت وجوائز تُقدَّم في مراحل مختلفة من البرنامج لدعم جهودهم وإبراز قيمة إسهاماتهم.
وتتولى لجنة متخصصة من فريق الابتكار وفرص النمو (IGO)مهمة تقييم الأفكار المقدمة، مع التركيز على تحويل الأفكار القابلة للتطبيق إلى مشاريع عملية. فيما يتم دعم الأفكار التي تحتاج إلى مزيد من التطوير من خلال توفير استشارات متخصصة وتدريب مكثف بهدف توجيهها في الطريق الصحيح وإضفاء طابع عملي عليها لتناسب نموذج العمل الذي تطبقه أورنج.
ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يمثل خطوة هامة ضمن رؤية أورنج الشمولية التي تجمع بين تمكين الموظفين ليكونوا جزءاً من استراتيجية نمو الأعمال ونشر مفهوم الابتكار على مختلف المستويات، كما يسهم في تعزيز انتمائهم للشركة حيث تتحول أفكارهم المبتكرة إلى خدمات أو تطبيقات تصب في الهدف الكبير المتمثل في تطوير تجربة الزبائن باستمرار واستباق احتياجاتهم مع تلبية متطلبات السوق لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.


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