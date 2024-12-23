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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

منذ 30 ثانية
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

وطنا اليوم:اقتحم مستوطنون يهود، صباح الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان لها الاثنين، أن عشرات المستوطنين دخلوا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وقاموا بجولات استفزازية وأداء طقوس تلمودية في باحاته.
منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة في القدس.
وفي سياق متصل، استدعت شرطة الاحتلال سبعة من حراس المسجد الأقصى للتحقيق في مراكزها، في خطوة تزيد من التوتر في المدينة المقدسة.
وكانت جماعات يهودية متطرفة، تُعرف بجماعات “الهيكل”، قد دعت أمس الأحد إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بالتزامن مع عيد “الحانوكاة” اليهودي الذي يصادف 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري


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