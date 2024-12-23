بنك ABC يفوز بجائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الإبتكار في الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة ذا بانكر للمرة الثانية

وطنا اليوم:حصل بنك ABC، أحد البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على جائزة البنك الأفضل ابتكارًا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط لعام 2024 من مجلة “ذا بانكر” التابعة لمجموعة فاينانشيال تايمز. تأتي هذه الجائزة المرموقة في ظل التطبيق السريع لبرنامج التحول الرقمي متعدد السنوات للمجموعة، والذي أسفر عن ابتكارات رائدة ومبادرات رقمية أعادت رسم ملامح مشهد الخدمات المصرفية من خلال التواجد العالمي للبنك.

شهد البنك في السنوات الأخيرةً نقطة تحول كبيرة في جميع أعماله التجارية، بما في ذلك صيرفة الجملة. يحظى حاليًا العملاء من الشركات والمؤسسات بتجربة مصرفية سلسة، بدءًا من فتح الحساب تلقائيا، إلى الوصول الفوري إلى كافة خدمات بنك ABC عبر بوابة الخدمات المصرفية للشركات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتعليقًا على هذا الفوز المرموق، قال السيد/ صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: “يشرفنا الفوز للمرة الثانية بجائزة الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط من مجلة ذا بانكر. يعكس هذا النجاح التزامنا الراسخ بتقديم تجربة مصرفية جديدة و مبتكرة في المنطقة. إن استراتيجيتنا الرقمية المرنة تستفيد من أحدث التكنولوجيا والابتكارات لتعزيز الكفاءة وتقديم قيمة استثنائية للأطراف المعنية. أود أن أتوجه بالشكر إلى مجلة “ذا بانكر – فاينانشيال تايمز” على تقديرها لرؤية بنك ABC ونتائج تنفيذها، كما أتوجه بالشكر إلى فريق عمل البنك على التزامهم الراسخ بالتميز.”

ومن ضمن إنجازاته الرقمية، أطلق البنك في عام 2023 منصة ABC Trade، وهي منصة سحابية تقدم حزمة منتجات الاعتمادات والتحصيلات المستندية وتوفر وظائف متكاملة لكل مرحلة من مراحل المنتج عبر أدوات التجارة. كما واصل البنك تحسين منصات سلسلة التزويد وإدارة النقد لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار.

علاوةً على ذلك، قام بنك ABC بتدشين منصة الخط الأول Frontlineالمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكن مديري العلاقات من ابتكار عروض تقديمية مصممة خصيصاً للعملاء، وتقديم تقارير إجمالية للمحادثات مع معلومات رئيسية دقيقة، وعرض القوائم المالية للحصول على نظرة متكاملة للعملاء الحاليين والمرتقبين، وبذلك يقدم البنك للعملاء حلولاً تتسم بطابع شخصي.

في نهاية عام 2023، أصبح بنك ABC أول بنك في الشرق الأوسط يطرح مدفوعات دولية سريعة عبر الحدود لمسارات تجارية محددة للشركات والمؤسسات المالية باستخدام نظام Kinexys للمدفوعات الرقمية (معروف مسبقًا بنظام جي بي مورغان كوين)، وهو نظام أذونات قائم على تنقية البلوك تشين ويعمل كشبكة مدفوعات وسجل حسابات للودائع. تم تطوير خدمة الدفع من الجيل التالي هذه بالتعاون الوثيق مع مصرف البحرين المركزي وجي بي مورغان، والتي تتيح تحويل الأموال بين بلدان مختلفة في أقل من دقيقتين، مما يقلص من وقت الإجراءات التقليدية بشكل كبير.

وفي إطار رؤيته في أن يكون ” بنك المستقبل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، ساهمت استراتيجية بنك ABC للابتكار الرقمي في تسريع وتيرة نمو أعماله التجارية الرئيسية، كما أدت إلى ارتفاع صافي أرباحه لتصل إلى 215 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في غضون ذلك، حقق بنك التجزئة الرقمي التابع لبنك ABC “إلى” تقدمًا ملحوظًا، حيث قدم حلولًا مبتكرة مثل خدمة الاستثمار الرقمي في الأوراق المالية الحكومية والذي يعتبر الأول من نوعه، والحل الرقمي الحصري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية- حساب “البراق”. بالإضافة إلى ذلك، واصل البنك توسيع تواجده في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر إطلاق حلول ذات طابع شخصي في الأردن وإصدار نسخة من التطبيق في مصر.