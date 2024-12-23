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المومني من عمان الاهلية تُحاضر بأكاديمية نورث سيتي حول المضادات الحيوية

منذ 16 ثانية
المومني من عمان الاهلية تُحاضر بأكاديمية نورث سيتي حول المضادات الحيوية

وطنا اليوم:في إطار جهود مركز صحة المرأة التابع لكلية التمريض في جامعة عمان الأهلية لتعزيز التوعية الصحية بين أفراد المجتمع، وبتنظيم مشترك مع الملحقية الثقافية السعودية لدى الأردن، قدمت الصيدلانية حنين المومني محاضرة توعوية بعنوان “المضادات الحيوية وآثارها على الأطفال” في أكاديمية نورث سيتي.
وقد استهدفت المحاضرة أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة الدارسين في الأردن، بالإضافة إلى الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية من التخصصات الطبية، لتزويدهم بمعلومات علمية وأدوات عملية تساعدهم في اتخاذ قرارات صحية مدروسة.
وسلطت المحاضرة الضوء على محاور شاملة تتعلق باستخدام المضادات الحيوية، حيث تضمنت مقدمة عامة حول هذه الأدوية، ودواعي استخدامها في الحالات المرضية المختلفة، مع التركيز على آثارها الصحية على الأطفال، سواء الإيجابية منها أو السلبية. كما تناولت الصيدلانية حنين دور أولياء الأمور في مراقبة وتوجيه استخدام المضادات الحيوية بطريقة صحيحة، محذرةً من الاستخدام العشوائي الذي قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، أبرزها مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.
وقد حظيت المحاضرة بتقدير كبير من الملحقية الثقافية السعودية التي عبرت عن شكرها الجزيل لمركز صحة المرأة، مثمنةً الدور الرائد الذي تقوم به كلية التمريض في جامعة عمان الأهلية في خدمة المجتمع ونشر التوعية الصحية.


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