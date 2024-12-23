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عمان الأهلية تطلق مبادرة : حقّك تسمع

منذ 14 ثانية
عمان الأهلية تطلق مبادرة : حقّك تسمع

وطنا اليوم:أطلقت جامعة عمان الأهلية مبادرة “حقك تسمع” بالتعاون مع المركز الأردني للسمعيات وجمعيات المجتمع الخيري في محافظة البلقاء، بهدف توفير سماعات طبية مجانية للمحتاجين من مراجعي مركز الجامعة للسمع والنطق.
حيث قام نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان، الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، بزيارة لقسم السمع والتوازن التابع لكلية العلوم الطبية المساندة، يرافقه الأستاذ الدكتور غالب عريقات عميد الكلية والدكتورة زينة العلمي نائب العميد، والدكتور فادي سويطي مدير مركز السمع والنطق ورئيس القسم، وبحضور الأستاذ الدكتورة هديل الياسين مستشار الرئيس / وعميد كلية الدراسات العليا و الدكتورة أروى الخطيب عميد كلية الصيدلة، والدكتور اياد شعبان مساعد الرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط ومدير وحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
وخلال الزيارة، قام الحضور بجولة في عيادات السمع والتوازن للتعرف على القسم ومحتوياته.
كما تم تقديم شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المركز الأردني للسمعيات، بالتعاون مع شركة GN ، من سماعات طبية وأجهزة زراعة قوقعة وخطط لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع من مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
وقد تبرع المركز بعشرة سماعات طبية للمساعدة في علاج المرضى المراجعين لقسم السمع والتوازن، وذلك ضمن إطار مبادرة “حقك تسمع” التي أطلقها السيد فرحان الصايغ، المدير التنفيذي للمركز.
كما تم التعريف بالأجهزة الطبية الحديثة التي يحتوي عليها المركز، مثل جهاز فحص وظائف الأذن الوسطى، جهاز تخطيط السمع الدماغي، جهاز فحص التوازن، بالإضافة إلى جهاز فحص وتركيب المعينات السمعية ومنظار الأذن الذي يقدم تصوير فيديو متقدم للأذن، وذلك في إطار سعي الجامعة لمواكبة أحدث التحديثات في علم السمع.


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