الملك يكرِّم مجموعة المطار الدولي بميدالية اليوبيل الفضي

وطنا اليوم:خلال اجتماع عُقد في الديوان الملكي الهاشمي يوم الأربعاء الموافق 18 كانون الأول 2024، أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على “مجموعة المطار الدولي”، ممثلة برئيسها التنفيذي نيكولا دفيليير، وعدد من الشخصيات والمؤسسات في محافظة العاصمة بميدالية اليوبيل الفضي، تقديرًا لإسهاماتهم القيّمة في خدمة الأردن، ولا سيما المجتمعات المحلية. وجمع الحفل، الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قيادات المجتمع المحلي وشخصيات بارزة للاحتفاء بإنجازات الأردن خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية تحت قيادة جلالته.

يُثني هذا التكريم الرفيع على الدور البارز الذي تؤديه مجموعة المطار الدولي في تشغيل “مطار الملكة علياء الدولي”، كما يُبرز الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة للارتقاء بعمليات المطار وتجربة المسافرين، مما يعزز مكانته بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، ويعكس إسهاماته الكبيرة في تقدم المملكة خلال عهد جلالته.

ومُعربًا عن فخره واعتزازه، علّق نيكولا دفيليير قائلًا: “فخورون للغاية بالحصول على هذا التكريم من جلالة الملك بمناسبة اليوبيل الفضي؛ إذ تمثل هذه الميدالية شهادة على التزامنا الراسخ بخدمة الأردن من خلال تشكيل مطار دولي يضع رضا المسافرين في مقدمة الأولويات ويعمل على تمكين المجتمع المحلي، بينما يُعزز حماية المناخ والإسهام في الاقتصاد الوطني”.

وأضاف: ” كما أشار جلالة الملك، فإن عمّان تُعدّ واحدة من أعظم عواصم العالم وتحظى بمكانة خاصة في قلوب الأردنيات والأردنيين، فهي رمزٌ للجمال والسلام والمحبة، وتجسّد كرم الضيافة الأردنية الدافئة التي تجعل كل زائر يشعر كأنه في بيته، وهو المعيار الذي نسعى جاهدين للحفاظ عليه في مطار الملكة علياء الدولي. لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا التفاني المستمر لفِرَقنا وشركائنا والأطراف المعنية بعملنا الذين حولوا مطار الملكة علياء الدولي إلى منشأة عالمية المستوى حائزة على جوائز مرموقة