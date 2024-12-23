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شمول السيارات الكهربائية المخزنة بسلطة العقبة بقرار تخفيض الضريبة

منذ 31 ثانية
شمول السيارات الكهربائية المخزنة بسلطة العقبة بقرار تخفيض الضريبة

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء بتاريخ 22/ 12/ 2024 شمول السيارات الكهربائية المخزنة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 23/ 11/ 2024 لغايات التخليص عليها وادخالها الى السوق الاردني للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 50% لمرة واحدة فقط لغاية يوم 31/ 12/ 2024 .
وقال مدير عام دائرة الجمارك الاردنية بالوكالة عميد جمارك احمد العكاليك أنه وبموجب التعديل الأخير على القرار تتاح الفرصة للسيارات التي كانت قد دخلت الى المنطقة الاقتصادية الخاصة العقبة قبل ذلك التاريخ لان تكون من ضمن السيارات التي يطبق عليها قرار التخفيض، مؤكدا ضرورة الالتزام بالموعد المحدد من قبل الحكومة لهذه الغاية من قبل الراغبين بالاستفادة من القرار.
يذكر ان دائرة الجمارك الاردنية كانت قد اصدرت بيان باستمرارية العمل خلال ايام العطل الرسمية القادمة ( الاربعاء والجمعة ) في مركزي جمرك الحرة الزرقاء وعمان / قسم المركبات، وانه سيكون العمل في كل ايام الاسبوع حتى انجاز آخر معاملة من كل يوم ولغاية الثلاثاء 31/ 12/ 2024 آخر موعد لتطبيق القرار


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