طهبوب تطالب الحكومة بعدم تقييد الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام

وطنا اليوم:أكدت النائب ديمة طهبوب أن تحويلات المغتربين للأردن بلغت حوالي 1.9 مليار دينار في عام 2024، وفقاً لما أعلنه وزير المالية خلال عرض بيان الموازنة العامة.

وشدّدت طهبوب على أن منح موظفي القطاع العام إجازة بدون راتب يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال فتح المجال أمامهم للعمل في الخارج وزيادة التحويلات.

وأكدت على أهمية عدم فرض قيود على هذا النوع من الإجازات لتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة.

وأشارت طهبوب إلى أن الحكومة تعهدت بمراجعة قرار الإجازة بدون راتب مع بداية العام المقبل، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، داعية إلى وضع تسهيلات أكبر لتعزيز الفائدة الوطنية من مغادرة الموظفين للعمل في الخارج.

وأضافت طهبوب، ان الحكومة ردت على السؤال بأن الاردن بحاجة إلى وجود النظامين، وعلقت بأنه رغم هذه الإجابة، إلا أن الحكومة تراجعت قبل يومين عن هذا القرار وقامت بضم القرارين في قرار واحد، لتعلق على الموضوع” هي أول جول”.