الهميسات يحول سؤاله بشأن مديونية الحكومة السابقة لاستجواب

وطنا اليوم:استهجن النائب أحمد الهميسات تواصل وزير التنمية السياسية مع احد موظفي الامانة العامة لمجلس النواب واخباره بأنه لا يجوز للنائب توجيه السؤال لرئيس الوزراء، او وزيره، علما بأنه قام بتوجيه السؤال لرئيس الوزراء والذي قام بدوره بتحويله لوزيري المالية والاستثمار، وكان الاحرى به بأن يقوم بالاتصال به او برئيس مجلس النواب وليس احد موظفي الامانة العامة، وفق قوله.

وأضاف خلال جلسة البرلمان ان وزير التنمية السياسية كان رئيسا لمجلس النواب يوما ما وكان يوجه الاسئلة لرئيس الوزراء.

وقال ان الحكومة السابقة “بياعة كلام” وقامت “بتخدير المواطنين وكانت مخيبة للامال”.

هذا وحول الهميسات سؤاله بشأن المديونية وحجم الاستثمارات وخطة التحديث الاقتصادي بعهد الحكومة السابقة الى استجواب.