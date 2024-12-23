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رئيس مجلس محافظة الكرك يتفقد مشاريع تطوير وادي ابن حماد

منذ 39 ثانية
رئيس مجلس محافظة الكرك يتفقد مشاريع تطوير وادي ابن حماد

وطنا اليوم:تفقد رئيس مجلس محافظة الكرك، الدكتور عبدالله العبادلة، يرافقه عضو المجلس المهندس ماهر المعايطة، منطقة وادي بني حماد، واطلعا على واقع الطريق المؤدي إلى الحمامات السياحية الساخنة في منطقة وادي ابن حماد شمالي محافظة الكرك.
وخلال الجولة، اطلع العبادلة على سير العمل في أعمال الصيانة في الموقع السياحي الممول من المجلس بمخصص مالي قدره 40 ألف دينار لتأهيل الموقع، مؤكدًا أنه ستجري متابعة الملاحظات اللازمة لتطويره.
وأكد العبادلة أن المجلس يعطى أولوية لتعزيز التنمية السياحية، وتطوير المواقع السياحية والتراثية، مشيرا إلى أهمية هذه المواقع في دعم التنمية الاقتصادية للعديد من المجتمعات الريفية.
وأوضح أن منطقة وادي ابن حماد تتميز بجمالياتها الطبيعية الفريدة، وهي متنفس طبيعي لأبناء المحافظة والزوار الباحثين عن العلاج والاستجمام.


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