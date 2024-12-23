وفاة و4 إصابات في حوادث سير مختلفة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قال النقيب ايمن الحراحشة من الدوريات الخارجية، ان الدوريات تتعامل في اللحظة مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المفرق الزرقاء، دون اصابات، والعمل جار على رفع المركبات.

وأضاف خلال مداخلته على اذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل خلال الـ 24 الماضية مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي، نتج عنه 4 اصابات متوسطة تم اسعافهم الى مستشفى معان الحكومي، وتم تعليل الحادث بتغير المسرب بشكل مفاجئ.

ايضا، تم التعامل مع حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق اربد عمان، دون اصابات، وفقط اعاقة لحركة السير.

من جانبه، قال النقيب كفاح الهزايمة من ادارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الاثنين مع حادث تصادم بين مركبتين على اشارات جبري باتجاه دوار الواحة، دون اصابات.

وبما يتعلق بالـ 24 ساعة الماضية، افاد الهزايمة بتعامل الادارة مع حادث سير على دوار الشعب باتجاه الدوار الثامن نتج عنه حالة وفاة، وتم تعليل سبب الحادث بعدم اخذ احتياطات السلامة المرورية.

كذلك تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين صهريج محروقات ومركبة، بعد جسر المناصير باتجاه اشارات الغاز، نتج عنه انقلاب الصهريج على حرم الشارع العام بسبب تغير المسرب بشكل مفاجئ، دون اصابات.