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الجيش: الأصوات التي سمعت في الزرقاء والمفرق ناتجة عن التعامل مع متفجرات قديمة

منذ 27 ثانية
الجيش: الأصوات التي سمعت في الزرقاء والمفرق ناتجة عن التعامل مع متفجرات قديمة

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن الأصوات التي سمعت مساء أمس الأحد في محافظتي الزرقاء والمفرق ناتجة عن التعامل مع عدد من المتفجرات القديمة (الذخائر العمياء) من قبل سلاح الهندسة الملكي.
وبين المصدر أنه لم ينتج عن تلك التفجيرات أي أضرار بشرية أو مادية إذ تم التعامل معها ليلاً نظراً لطبيعة المتفجرات وكمياتها ولضمان تفجيرها في المناطق المخصصة لها بعيداً عن المواطنين وممتلكاتهم.


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