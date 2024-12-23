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التربية: تحويل كامل الرواتب المتأخرة للمعلمين الجُدد إلى البنوك

منذ 35 ثانية
التربية: تحويل كامل الرواتب المتأخرة للمعلمين الجُدد إلى البنوك

وطنا اليوم:أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر شخاترة، تحويل كامل الرواتب المتأخرة للمعلمين الجُدد إلى البنوك.
وقالت، إنه تم تحويل رواتب المعلمين الجدد جميعهم والبالغ عددهم 2500 معلم ومعلمة إلى البنوك يوم أمس الأحد والأشهر كافة.
وبينت أن سبب التأخير في صرف الرواتب كان صدور نظام جديد للخدمة والموارد، الأمر الذي تطلب إلى نظام يبين فيه طريقة احتساب الرواتب، مشيرة إلى أنه بمجرد صدور النظام في الجريدة الرسمية، بدأت مديريات الموارد البشرية باحتساب رواتب المعلمين الذي تجاوزت سقوفها 9 مليون دينار.
وأشارت إلى وجود 20 معلم تبين نقص في وثائقهم الخاصة بهم، وعليه ندعو أي معلم أو معلمة لم يصلهم الراتب مراجعة الوزارة.


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