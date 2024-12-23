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الأمن العام تنفذ حملة تبرع بالدم للمرضى الراقدين على أسرة الشفاء

منذ 44 ثانية
الأمن العام تنفذ حملة تبرع بالدم للمرضى الراقدين على أسرة الشفاء

وطنا اليوم:نفذت مديرية الأمن العام، امس الأحد، وبإيعاز من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، حملة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم في مديرية الخدمات الطبية الملكية.
وجاءت الحملة امتدادا لسلسلة حملات تنفذها المديرية، بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية، ووزارة الصحة، لتعزيز مخزون بنوك الدم، ضمن التزام المديرية بتعزيز قيم التكافل، وتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين للدم من المرضى والراقدين على أَسِّرَة الشفاء.
وشارك في الحملة، التي نظمتها مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، منتسبو الأمن العام من قيادة أمن إقليم العاصمة، قوات الدرك، والدفاع المدني، وإدارات مديرية الأمن العام، وشهدت إقبالا واسعا ساهم بتوفير وحدات الدم من الزُمر المختلفة.


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