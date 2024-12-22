بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

تحرير الشام أَمْ تحرير سورية ؟!

منذ 11 ثانية
تحرير الشام أَمْ تحرير سورية ؟!

وطنا اليوم_بقلم محمد داوديه

المنظمة العسكرية السلفية هذه، هل هي لتحرير سورية فقط أم لتحرير الشام كله ؟!

معلوم ان الشام تعني دمشق أحيانًا، وتعني سورية أحيانًا أخرى وتعني أيضًا: الأردن وسورية وفلسطين ولبنان مجتمعة !! 

هيئة تحرير الشام، تُعرف أحيانًا بإسم تنظيم تحرير الشام، وهيَ الجماعة السلفية الجهادية، التي تشكلت في 28 كانون الثاني سنة 2017، من اندماج جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقًا) وجبهة أنصار الدين ثم جيش السنة ولواء الحق وحركة نور الدين الزنكي.

نحن أبناء بلاد الشام، كنا شوامًا وسنظل.

درسنا في مدارسنا الإبتدائية أن بلادنا الجميلة الأردن، هي وطننا العربي الصغير، الذي مزقه مارك سايكس وفرانسوا جورج بيكو في أيار سنة 1916، ودرسنا وتربينا على ان الأردن ركن مكين من الوطن العربي الكبير، ومن بلاد الشام الشاسعة، التي تسمى سورية الكبرى أو سورية التاريخية، أو سوريا الطبيعية.   

بلادنا سوريا الكبرى، هي من علّم العالم الأبجدية، وفي بلادنا العظيمة تم تهجين القمح والخيل وصقل السيوف الدمشقية البتارة.

بلاد الشام قلب الكون ومركزه ومجرى الحياة ومحور الخصب ومجمع الغزاة ومصارعهم المتكررة الثابتة الحتمية الأكيدة.

وبلاد الشَّام كجغرافيا سياسية، هي أسم جزء من المشرق العربي الذي يسترخي على ساحل البحر الأبيض المتوسط ويمتد إلى حدود بلاد الرافدين.

وجغرافيًا، تشكّل بلاد الشام كلًا من الأردن وسورية وفلسطين ولبنان، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف وتبوك في المملكة العربية السعودية.

كما تشمل بلاد الشام، المناطق السورية التي ضُمتها تركيا سنة 1939، إبّان الانتداب الفرنسي على سورية، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند عدد من السياسيين الشوام، فإن بلاد الشام تتسع لتشمل قبرص وكامل صحراء سيناء والجزيرة الفراتية !!

مبدئيًا، تم تحرير سورية من حكم الأسرة الأسدية، الأشد استبدادًا ووحشية وفسادًا، وسيجري العمل كما هو معلن على وضع دستور جديد، أو إعادة صياغة الدستور النافذ. 

وسوف تنبئ لجنة صياغة الدستور، حتى قبل وضعه أو تعديله عن محتوى المكتوب ولون الحكم !!


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:18

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر المحاميد والطراونة والضمور والفاعوري وأبو هنطش…

21:09

في اللغة وأشياء َ غيرها

20:45

الاحتلال يعتقل طبيبا أردنيا خلال توجهه إلى غزة

20:42

استحداث مدارس بالبادية الشمالية الغربية

20:34

مصادر: إعادة النظر بتعديل أسعار خدمات الاتصالات

20:29

نتنياهو يهدد: إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين بقوة

20:21

العودات: الأردن يستفيد من تجارب الماضي ويبني للمستقبل

19:45

بني مصطفى: الوزارة بصدد تنفيذ مشاريع جديدة تستهدف التخفيف من آثار الفقر

19:39

أونروا: الأردن سبّاق في إدخال المساعدات لغزة ومساندة الوكالة

19:38

مجموعة حمادة تطلق حملة “دفيني” لمساعدة اسر عفيفة

19:34

أميركا : الأكراد يحرسون في سورية سجونا تضم آلافا من مقاتلي داعش

19:27

Orange Community Digital Centers: Jordanian Youth’s Gateway for a Better Future

وفيات
وفيات الأحد 22-12-2024الصفدي ينعى النائب الأسبق مازن الملكاويوفيات الجمعة 20-12-2024وفيات الخميس 19-12-2024أسرة جامعة فيلادلفيا تنعى المرحوم فارس كفاوين (أبو جمال)