إصابة 3 جنود من جيش الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة بدبابة في غزة

وطنا اليوم_أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن إصابة ثلاثة جنود بجروح، أحدهم في حالة خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة بدبابة، اليوم الأحد، خلال عملية دهم نفذها لواء “هارئيل” في وسط قطاع غزة.

وأضافت الإذاعة أن الحادث وقع أثناء قيام القوات بعملية عسكرية في القطاع.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”قد اعلنت في وقت سابق استهدافها قوة للاحتلال من 9 جنود تحصنت داخل أحد المنازل بجباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت القسام، في إفادة مقتضبة الأحد عبر تلغرام، استهداف القوة بقذيفة “تي بي جي” وأقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأكدت كتائب القسام قنص ضابط للاحتلال في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

واستهدفت القسام أيضا ناقلة جند للاحتلال بعبوة العمل الفدائي غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.