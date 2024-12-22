الاحتلال يعتقل طبيبا أردنيا خلال توجهه إلى غزة

وطنا اليوم:في حادثة الأولى من نوعها منذ بداية العدوان على غزة، اعتقلت السلطات الإسرائيلية الطبيب الأردني عبدالله سلامة أبوملال البلوي، خلال توجهه في حملة إغاثية طبية إلى قطاع غزة!

الطبيب عبدالله البلوي توجه يوم الخميس الماضي الموافق 19 كانون الأول، ضمن حملة إغاثية تابعة لمنظمة PANZMA، وبموافقة رسمية من الجانب الإسرائيلي تمت من خلال المنظمة وعبر الجهات المعتمدة رسميًا.

يُذكر أن الطبيب عبدالله قد شارك سابقا في حملة إغاثية إلى غزة مع نفس المنظمة، ولم يتم إبلاغه بوجود أي مشكلة في سفره مرة أخرى إلى هناك، وهو طبيب جراحة عامة يعمل في مستشفى الرويشد الحكومي.

وطالبت عائلة الدكتور عبدالله البلوي أن تسارع السلطات الأردنية في اتخاذ إجراءات واضحة وسريعة للافراج عنه فورا