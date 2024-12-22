استحداث مدارس بالبادية الشمالية الغربية

وطنا اليوم:قال مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور عبدالله الشرفات، إن المديرية استحدثت 3 مدارس نموذجية في عدد من مناطق اللواء، بهدف تحسين البيئة التعليمية للطلبة، والتخفيف من الاكتظاظ بالصفوف المدرسية.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية “بترا ” اليوم الأحد، أن المديرية استحدثت مدرسة أم السرب الأساسية المختلطة بكلفة 2.7 مليون دولار بمنحة من السعودية، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع المدرسة بلغت 99 بالمئة.

وبين أن هنالك مشروعين قيد التنفيذ لاستحداث مدرستين جديدتين في اللواء، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء مدرسة المنصورة الأساسية المختلطة بلغت 60 بالمئة وبكلفة مالية بلغت 2.5 مليون دولار، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن مشروع استحداث مدرسة حي الجندي في منطقة الخالدية ممول من الاتحاد الأوروبي وحاليا في طور تسليم الموقع، لافتا إلى أن المديرية تسلمت مشروع نواة مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة في منطقة الخالدية والممول من موازنة مجلس محافظة المفرق بكلفة إجمالية بلغت 456 ألف دينار.

وأوضح الشرفات أنه جرى استلام مشروع نواة لاستحداث مدرسة سما السرحان بكلفة مالية 485 ألف دينار من موازنة مجلس المحافظة، وأن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 99 بالمئة.

وأشار إلى أنه تم إضافة 6 غرف صفية في مدرسة الخناصري للبنين، و8 غرف لمدرسة بلال بن رباح الأساسية للبنين، وإضافة 4 غرف صفية لمدرسة فاع الثانوية المختلطة، ومشروع قيد التنفيذ لإضافة غرفتين صفيتين ومختبري حاسوب لمدرسة الحرش الثانوية للبنين .

من جهة أخرى، افتتح في مدرسة الرويشد الثانوية للبنات اليوم الأحد، المعرض الأول لإعادة التدوير ضمن مبادرة ” لمدرستي انتمي “. برعاية مدير التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية الدكتور عبدالكريم المساعيد وحضور أعضاء مجلس التطوير التربوي.

واشتمل المعرض على عدد من اللوحات الفنية من أعمال الطالبات، وركنا لمنتجات إعادة تدوير واستغلال الموارد الموجودة في المدرسة