نتنياهو يهدد: إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين بقوة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل ستواصل التحرك ضد جماعة الحوثي في اليمن، متهما إياها بتهديد الملاحة العالمية والنظام الدولي، ودعا الإسرائيليين إلى الثبات.

وأضاف في بيان مصور، بعد يوم من سقوط صاروخ أطلق من اليمن على منطقة تل أبيب مما تسبب في عدد من الإصابات الطفيفة، “مثلما تحركنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لمحور الشر الإيراني، فسوف نتحرك بقوة أيضا ضد الحوثيين”

وأكد نتنياهو أن الحرب أضعفت المحور الإيراني بشكل كبير. وقال: “لقد أنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم حماس وحزب الله والنظام السوري، وكل ذلك ذهب أدراج الرياح. لا يملكون الآن خط إمداد”،

وكما أشار إلى أن إسرائيل دمرت إنتاج إيران من الصواريخ الباليستية، مما سيستغرق سنوات لإعادة بنائه.

ووجه نتنياهو رسالة إلى الإسرائيليين، قائلا: «ما أطلبه منكم، هو التحلي بالصبر، ومواصلة إظهار نفس الموقف الحازم الذي أظهرتموه حتى الآن. سنتحرك بقوة وإصرار وحنكة، وأقول لكم إنه حتى لو استغرق الأمر وقتا، فإن النتيجة ستكون نفسها- كما حدث ضد الأذرع الإرهابية الأخرى».