مجموعة حمادة تطلق حملة “دفيني” لمساعدة اسر عفيفة

وطنا اليوم – أطلقت مجموعة مطاعم حمادة للسنة الحادية عشرة على التوالي حملة “دفيني” الخيرية لمساعدة أسر عفيفة ومحتاجة تعينهم في فصل الشتاء.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة رائد حمادة إن حملة “دفيني” تشمل توزيع حرامات شتوية وجاكيتات لجميع الأعمار بالإضافة إلى مكملات غذائية.

وأكد حماد أن إطلاق الحملة يأتي تنفيذا للتوجهات الملكية السامية في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر المعوزة والمحتاجة في مختلف محافظات المملكة.

وقال حمادة “نحن نؤمن بأن دور القطاع الخاص يتجاوز الأعمال التجارية ليشمل خدمة المجتمع وتعزيز روح التعاون والتكافل بين أبنائه”.

وأوضح حمادة أن الحملة تتميز هذا العام بأنها مكثفة وتشمل مختلف محافظات المملكة، فيما تنفذ بالتنسيق مع الغرف التجارية.

وأشار حمادة إلى أن المجموعة تتطلع إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الداعمة والمانحين لتوسيع أثر الحملة في السنوات المقبلة.

وقال حمادة “نحن نرحب بجميع المؤسسات والأفراد الراغبين في دعم هذه الجهود الخيرة، لأن المسؤولية الاجتماعية واجب يقع على عاتق الجميع”.

وأكد حمادة أن توزيع المساعدات على أسر محتاجة وفقيرة يأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية في دعم أسر معوزة ومحتاجة في فصل الشتاء.

وقال حمادة “نحرص كل عام على تطوير الحملة وزيادة حجم المساعدات المقدمة للأسر المحتاجة هذا العام، حرصنا على توسيع نطاق الحملة لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر في مختلف مناطق المملكة، بالتنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المحلي والغرف التجارية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها”.

وأوضح حمادة أن المجموعة بدأت بتنفيذ الحملة من محافظات الشمال وتحديدا إربد وكافة محافظات الجنوب، وستستمر حتى تغطي مختلف المحافظات، مؤكدا حرص المجموعة على مواصلة دورها في خدمة المجتمع والوطن.

وختم حمادة بقوله إن “رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي تلهمنا دائما للعمل بجد ودون تردد من أجل دعم أهلنا في مختلف المحافظات، وهذا أقل ما يمكننا تقديمه لخدمة وطننا العزيز”.