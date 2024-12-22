أميركا : الأكراد يحرسون في سورية سجونا تضم آلافا من مقاتلي داعش

وطنا اليوم:أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الأكراد يحرسون في سورية سجونا تضم آلافا من مقاتلي تنظيم الدولة، محذرا من أن خروج هؤلاء يشكل تهديدا خطيرا للغاية.

وأوضح أن هدف الولايات المتحدة هو ضمان استمرار دعم قوات سوريا الديمقراطية لإبقاء تنظيم الدولة تحت السيطرة.

وأشار سوليفان إلى أن الأكراد هم أفضل شركاء لمحاربة تنظيم الدولة، معربا عن مخاوفه من انشغالهم إذا حاربتهم تركيا.

وأضاف أن أكبر مصدر قلق للولايات المتحدة في سوريا هو إمكانية استغلال تنظيم الدولة لفرصة عدم وجود سلطة في بعض المناطق.