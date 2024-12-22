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البرامج التدريبية في مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: بوابة الشباب في جميع المحافظات على مستقبل أفضل

منذ 12 ثانية
البرامج التدريبية في مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: بوابة الشباب في جميع المحافظات على مستقبل أفضل

وطنا اليوم:تشكل المراكز المجتمعية الرقمية من أورنج الأردن بوابة للشباب والنساء على المستقبل. وتنتشر هذه المراكز في جميع محافظات المملكة من خلال 26 موقعاً وتنفذ تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية (ODC)، حيث تزود المشاركات والمشاركين بالقدرات والمهارات التي تمكنهم من التميز في العالم الرقمي.
وأعلنت أورنج عن بدء جولة جديدة من البرامج التدريبية للشابات والشباب حيث يمكن للمهتمين بعمر 18-35 عاماً التسجيل فيها بصورة مجانية من خلال الرابط: https://forms.gle/jFKBkkoZeQHU7nfK7. وتهدف الشركة من خلال مراكز أورنج المجتمعية الرقمية إلى البناء على المنجزات المتحققة والمتمثلة في بناء القدرات الحياتية والرقمية لأكثر من 8000 مشاركة ومشارك ما مكنهم من الانضمام إلى سوق العمل أو بدء رحلتهم الريادية، وبالتالي المساهمة في خدمة مجتمعاتهم وتنمية الاقتصاد الوطني.
وتركز البرامج على بناء قدرات الشباب في عدد من المجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتواصل، وتطوير العروض التقديمية، وأساسيات ريادة الأعمال والابتكار، وغيرها كما تنفذ بالتعاون مع عدد من الشركاء مثل وزارتي الاقتصاد الرقمي والريادة والشباب وجامعة اليرموك، والجامعة الألمانية الأردنية، وجامعة مؤتة، ومركز إبداع الكرك، والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) ويقدمها عدد من المدربين المميزين.
ومن الجدير بالذكر أن مراكز أورنج المجتمعية الرقمية تنتشر في 26 موقعاً في جميع أنحاء المملكة، وتقدم دورات وبرامج تدريبية لتعزيز المهارات التقنية والحياتية لدى المشاركات والمشاركين لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل عبر تعزيز تنافسيتهم أو تمكينهم من بدء مسيرتهم الريادية.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.


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