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وفاة الفنان الأردني هشام يانس بعد صراع مع المرض

منذ دقيقتان
وفاة الفنان الأردني هشام يانس بعد صراع مع المرض

وطنا اليوم:توفي الفنان الأردني الكوميدي هشام يانس عن عمر يناهز 73 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.
ويُعد يانس أحد أبرز نجوم الكوميديا في الأردن، عُرف بأعماله الجريئة وشخصياته الساخرة التي تناولت قضايا سياسية واجتماعية، إضافة إلى تقليده لشخصيات سياسية بارزة.
وكان المرحوم قد تقلد وسام الحسين من الدرجة الثانية عام 2013، وترك إرثًا فنيًا غنيًا من المسرحيات والمسلسلات التي لامست قلوب الجمهور.


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