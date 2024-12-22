د.طوقان ينعي المهندس يوسف ندا

وطنا اليوم:انتقل الي رحمه الله اليوم – رجلا من رجالات مصر ورمزا من رموز الوطنية المصرية وواحدا من أبناء دعوة الإخوان المسلمين المهندس “يوسف ندا ” الذي أفنى حياته في خدمة بلاده وشعبه وقضى حياته مجاهدا صابرا مدافعا عن بلاده ودينه ودعوته حاملا هموم أمته على كتفيه منذ فجر شبابه حتى لقي ربه مهاجرا في سبيل الله..

الله نسأل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجزيه عن بذله وعطائه خير الجزاء..واتقدم من اهله و ذويه واصدقائه بخالص العزاء و المواساه ، انا لله و أنا اليه راجعون .

د.مهندس عبد الفتاح طوقان -كندا