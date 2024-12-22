مشاريع طلبة جامعة البترا تبرز في ورش عمل متخصصة في جامعة H-BRS الألمانية

وطنا اليوم:شاركت مشاريع طلبة جامعة البترا الفائزة في مسابقة “هاكاثون WEFE Nexus” التي عقدت في جامعة اليرموك، في ورش عمل متخصصة نظمتها جامعة H-BRS الألمانية. ومثّل الجامعة أربعة أفرقة طلابية قدمت حلولًا مبتكرة في مجالات الغذاء، والطاقة، والمياه، والبيئة.

من بين المشاريع المشاركة، جاء مشروع: “Green Guide” الذي أعده الطلبة: أيهم التميمي، وبراء أبو سيف، وعمرو عبد القادر، الذي يهدف إلى توجيه الأفراد والمجتمعات نحو ممارسات صديقة للبيئة، معتمدًا على أدوات ونصائح عملية تسهم في تقليل التأثير البيئي، وتحقيق استدامة طويلة الأمد. وشاركت الطالبة أحلام زهران بمشروع “Peer to Peer Energy Trading” الذي يقدم حلولًا مبتكرة لتداول الطاقة بين الأفراد بطريقة مستدامة، وهو ما يتيح تبادل فائض الطاقة المنتجة، ويسهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، وتعزيز استقلالية الطاقة.

أما مشروع “Ask Your Boat”، الذي أعده الطالبان: محمد عبد ربه، ومحمد مكي، فقد ركز على تحسين إدارة الموارد المائية باستخدام حلول ذكية ومبتكرة تلبي احتياجات المناطق التي تعاني من نقص المياه. وشارك الطالبان: أنس العملة، ودانية شحادة، بمشروع “Greentech” الذي يعتمد على تقنيات مبتكرة تهدف إلى تقليل التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة نسرين العتوم، منسقة المشروع الممول من مؤسسة DAAD الألمانية، إلى أهمية التعاون المستمر بين جامعة البترا ومؤسسة DAAD وجامعة H-BRS في عدة مشاريع. وأكدت أن الفعاليات ليست مجرد أنشطة أكاديمية، بل تمثل منصة تتيح للطلبة عرض أفكارهم المبتكرة أمام جمهور عالمي، وهو ما يطور مهاراتهم ويوسع شبكاتهم المهنية.

بدوره، أثنى الأستاذ الدكتور وائل هادي على الأداء المتميز الذي أظهره الطلبة خلال الورشة، مشيرًا إلى الفائدة الكبيرة التي حصلوا عليها من خلال التفاعل مع المدربين والخبراء الألمان. وأكد أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تعزيز معارف الطلبة ومهاراتهم العملية، وتوفر لهم خبرات نوعية تتماشى مع احتياجات السوق العالمية.

وأشاد الدكتور عبد الكريم البنا بالقيمة النوعية التي أضافتها هذه المشاركة إلى الطلبة، موضحًا أن الورش وفرت لهم فرصة استثنائية للتعلم من الخبراء وتطبيق أفكارهم المبتكرة بما يعزز من استعدادهم لمواجهة التحديات المعاصرة في مجالات التكنولوجيا والبيئة