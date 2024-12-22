32 شهيدا بـ4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد عائلات القطاع، ما أدى إلى استشهاد 32 فلسطينيًا، وإصابة 54 آخرين خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 443 يوما على القطاع، إلى أن العديد من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشار الوزارة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45259 شهيدا و107627 مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023