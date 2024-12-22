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طلبة أعمال فيلادلفيا في زيارة ميدانية لمستودعات الشركة العالمية (مارسيك)

منذ 34 ثانية
طلبة أعمال فيلادلفيا في زيارة ميدانية لمستودعات الشركة العالمية (مارسيك)

وطنا اليوم:في إطار الجهود المستمرة لكلية الأعمال للربط بين الجانب النظري والواقع العملي في جميع برامجها الأكاديمية، نظّم قسم إدارة الأعمال في جامعة فيلادلفيا زيارة ميدانية إلى مستودعات الشركة العالمية MAERSK بإشراف من الدكتور محمد النادي.
هدفت الزيارة إلى تعريف الطلبة بواقع عمليات إدارة سلاسل الإمداد والمستودعات في الشركة، والاطلاع عن كثب على التقنيات والممارسات المستخدمة في إدارة الخدمات اللوجستية، والتعرّف كذلك على الحلول التي تتبعها الشركة في سبيل استدامة عملياتها، مما ساعد الطلبة على تشكيل فهمًا واقعيًا لعمليات الإنتاج والتشغيل. في نهاية الزيارة تمت الإجابة على استفسارات الطلبة، كما تم تقديم الشكر الجزيل لإدارة الشركة على حسن الاستقبال، وعلى ما أبدَوه من تعاون في تنفيذ الزيارة، وتم الاتفاق على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك وتطويره بكل الوسائل الممكنة.


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