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وزير الأوقاف: 28500 أردني وأردنية سجلوا لأداء فريضة الحج

منذ 27 ثانية
وزير الأوقاف: 28500 أردني وأردنية سجلوا لأداء فريضة الحج

وطنا اليوم:بلغ عدد المسجّلين لموسم الحج المقبل من خلال بوابة الحج الإلكترونيّة مع انتهاء فترة التسجيل الأولي، مساء الخميس الماضي، 28.500 أردني وأردنية، وفقا ما أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة محمد الخلايلة.
وقال الخلايلة، الأحد، إنّ عدد المسجلين من المدخرين في صندوق الحج بلغ 2100 أردني وأردنية.
وأضاف الخلايلة، أنَّ الكوتا المخصصة لحجاج الأردن 8 آلاف حاج وحاجة، إضافة لـ 4500 حاج وحاجة من مسلمي الـ48، مشيرا إلى أنَّ الوزارة في طور إنهاء استعداداتها لموسم الحج.
ولفت إلى أنَّ الوزارة ستعلن أسماء الحجاج الذين انطبقت عليهم أسس اختيار الحجاج خلال الشهرين القادمين، مُبينًا إلى أنَّ اختيار الحجاج ستكون وفق معياري العمر -الأكبر سناً- والقرعة؛ حتى تكون بعثة الحج الأردنيّة متنوعة بين كبار وصغار السن.
وبيّن الخلايلة، أنَّ المجموعة التي سيتم اختيارها وفقاً لمعيار القرعة، ستشمل المُسجّلين على بوابة الحج الإلكترونية حتى مواليد 31 كانون الأول 1975.
يشار إلى أن وزارة الأوقاف أعلنت عن بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم الحج 1446 هجري، 2025 ميلادي في 26 تشرين الثاني، واستمر لمدة 23 يومًا، حتى الساعة 10 من مساء الخميس 19 كانون الأول.


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