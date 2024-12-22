قرار من الجمارك بشأن دوام الموظفين في حرة الزرقاء

وطنا اليوم:قرر مدير عام الجمارك الأردنية بالوكالة عميد جمارك أحمد العكاليك استمرار دوام الموظفين في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء قسم المركبات ليومي الأربعاء المقبل ٢٥/ ١٢/ ٢٠٢٤ والجمعة ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٤ عملاً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٦٢لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة ٥٠% لمرة واحدة حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٤ .

وأكد العكاليك إلتزام دائرة الجمارك الأردنية بقرار مجلس الوزراء، مهيباً بالمواطنين والتجار الراغبين بالاستفادة من القرار ضرورة المبادرة بالتخليص على مركباتهم وتجنب الإنتظار لآخر يوم في العام، وعدم الالتفات إلى الشائعات، حيث أكدت الحكومة في أكثر من تصريح أنه لن يكون تمديد لهذا القرار .