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التربية تنشر تعليمات الامتحان التكميلي 2024

منذ 14 ثانية
التربية تنشر تعليمات الامتحان التكميلي 2024

وطنا اليوم:نشرت وزارة التربية والتعليم ارشادات لطلبة الثانوية العامة في يوم الامتحان التكميلي للعام الحالي.

وتمثلت الارشادات بما يلي:

1- احضرْ/ي إلى قاعةِ الامتحانِ قبلَ نصفِ ساعةٍ على الأقلِّ من بدء الامتحان.

2- أحضر/ي إثبات شخصيتك يوميًا.

3- لا تُدخل/ي إلى قاعة الامتحان أية أجهزة إلكترونيَّة؛ التزامًا بتعليمات الامتحان.

4- ورقة الاسئلة، وورقة الماسح الضوئي، ودفتر الإجابة وثائقُ رسمية، لا يجوز العبث بمحتوياتها.

5- نوفر لك مقلمة تحوي على قلم حبر وثلاثة أقلام رصاص وممحاة ومبراة؛ فلا تحضر/ي معك أيًّا من هذه الأدوات.

6- تأكد/ي من كتابة اسمك ورقم جلوسك في المكان المخصص على كل من: ورقة الأسئلة، وورقة الماسح الضوئي، ودفتر الإجابة.

7- اقرأ/ي الملحوظة الموجودة في بداية الورقة الامتحانية التي تتضمن عدد الأسئلة وعدد الصفحات قبل البدء بالإجابة.

8- على ورقة الماسح الضوئي، تظليل الإجابات يكون بقلم الرَّصاص.

9- أجب/أجيبي عن أسئلة الاختيار من متعدد بقلم الرصاص على ورقة القارئ الضوئي، أما الأسئلة الإنشائية فأجب عنها على دفتر الإجابة بقلم الحبر.

10 -انتبه/ي إلى الوقت المتبقي، وتأكد/ي من تظليل كامل الإجابات على ورقة القارئ الضوئي.

11- يمكنك الخروج من غرفة الامتحان فقط بعد نهاية الزمن المقرر، وبعد تسليم كل من ورقة الأسئلة وورقة الماسح الضوئي ودفتر الإجابة


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