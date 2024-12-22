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البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية تفاهم مع غرفة صناعة الأردن لإنشاء المركز الوطني للطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة.

منذ 24 ثانية
البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية تفاهم مع غرفة صناعة الأردن لإنشاء المركز الوطني للطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة.

وطنا اليوم:تحت رعاية معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وقّع البنك الأردني الكويتي اتفاقية تفاهم مع غرفة صناعة الأردن خلال حفل ” منتدى سبل تعزيز الكفاءة في القطاع الصناعي “، الذي تم من خلاله الإطلاق الرسمي للمركز الوطني للطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة، بالشراكة مع برنامج كفاءة الطاقة لتحسين الإنتاجية الصناعية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
ويهدف إلى تعزيز استدامة القطاع الصناعي في الأردن من خلال تقديم الدعم الشامل وتسهيل تنفيذ المبادرات الخضراء وتقديم حلول بيئية مبتكرة ومستدامة للشركات الصناعية


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