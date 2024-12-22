موسم الأعياد يزين العبدلي بفعاليات استثنائية

وطنا اليوم:يستقبل العبدلي موسم الأعياد لهذا العام بسلسلة من الفعاليات المميزة، مستقطبًا الزوار من مختلف الفئات والأعمار. ومن الزينة المتألقة إلى التجارب التسوقية الفريدة، تركز هذه الفعاليات على تقديم تجربة استثنائية ومتناغمة، مسلّطةً الضوء على العبدلي بوصفه وجهة رائدة وحيوية لمشهد الأعياد في العاصمة عمّان.

كما هو الحال كل عام، أُضيئت شجرة عيد الميلاد في بوليفارد العبدلي في حدث مميز أصبح جزءًا لا يتجزأ من موسم الأعياد في العاصمة عمّان. وتحول البوليفارد إلى أرض عجائب شتوية مع هذه الفعالية المجانية المتاحة للجميع؛ حيث تعمّ أجواء موسم الأعياد في الأرجاء حتى بداية عام 2024.

ولأول مرة، استضاف العبدلي هذا العام سوق عيد الميلاد بتنظيمٍ من شركة “165 Entertainment”، مقدمًا تجربة جديدة في عمّان. وشكّل السوق وجهة مثالية للعائلات؛ حيث المأكولات الشهية، والأنشطة الترفيهية التي أضفت طابعًا مميزًا. وأتاح هذا الحدث للحضور وخاصة الأطفال فرصة الاستمتاع بأجواء مليئة بالحيوية والبهجة.

ولعشاق عالم الموضة والحرف اليدوية يحتضن العبدلي فعالية Amman Street Fashion الشتوية التي يشرف على تنظيمها تالا سراج، وتشمل عرض حرف وتصميمات أبدعتها مصممات ومصممون أردنيون ومن المنطقة العربية، وتستمر حتى 28 كانون الأول الحالي.

واستضاف العبدلي نسخة خاصة بموسم الأعياد من معرض “Les Createurs” في العبدلي مول بتنظيم سيرين أبو غزالة؛ حيث عُرضت مجموعة متنوعة من الهدايا المصنوعة يدويًا من قبل حِرفيين مميزين من الأردن والمنطقة. ووفر هذا الحدث تجربة تسوق فريدة لدعم الحرفيين وتعزيز الإبداع، مضيفًا بعدًا آخر إلى أجواء موسم الأعياد في العبدلي.

يتوجه العبدلي بالشكر الجزيل للشركاء والزوار، متطلعًا إلى المزيد من الفعاليات المستقبلية التي تعكس الأجواء الفريدة من نوعها وتحتفي بالتنوع والإبداع في قلب عمّان النابض بالحياة.