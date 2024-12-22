غرامة من 5 ـ 15 دينارا للمدخن في حرم الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:تعمل الجامعات الأردنية على تعديل تعليماتها الداخلية لتتضمن عقوبات على المدخنين في الجامعات تصل إلى 15 دينارا، تطبيقاً لقرار مجلس التعليم العالي الأخير المتعلق بمكافحة التبغ والتدخين، وفق مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب

وبين الخطيب في تصريح ، أن هناك سيناريوهات مقترحة حول العقوبات التي تحمل شقين، إما مادي أو معنوي، بهدف الحد من التدهور الحاصل في الجامعات من ناحية تزايد حالات التدخين بين الطلبة والشباب.

وأشار إلى أن من بين السيناريوهات المقترحة فرض غرامة بقيمة 5 دنانير في حال ضبط الطالب أو الموظف في الأماكن الممنوعة للمرة الأولى، وغرامة بقيمة 10 دنانير والتنبيه في المرة الثانية، وغرامة بقيمة 15 دينارا مع الإنذار في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة والرابعة والخامسة ومن ثم تحويله للجان المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب.

ولفت الخطيب إلى أن العقوبات المالية قد تكون مرهقة للطلبة، لذا هناك عقوبات سيكون أثرها معنويا كأن يتم تأخير تسجيل الطالب، موضحاً أن هناك تصنيفا للطلبة خلال فترة التسجيل للمواد الدراسية حسب المستوى الدراسي، لذا قد يتم تأخير تسجيل الطالب في السنة الثالثة أو الرابعة ما يؤخر تخرجه كعقوبة لعدم التزام الطالب بمنع التدخين.

وكان مجلس التعليم العالي قد خاطب الجامعات الأردنية بالتوصيات الصادرة عن اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين للعمل بما جاء فيها بما يخص الجامعات.

ومن أهم التوصيات الصادرة عن اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين مطالبة جميع الجامعات بتطبيق قانون الصحة العامة، ووضع الآليات والاستراتيجيات التي تضمن منع التدخين (بأنواعه) داخل مباني الجامعة ومرافقها بما في ذلك وسائط النقل الجامعية حتى وإن كانت مستأجرة من شركات خاصة لنقل طلبة الجامعات.

كما تتضمن التوقف عن/ ومنع بيع التبغ بأشكاله المختلفة داخل أسوار الجامعات وبمسافة (200) متر من أسوارها الخارجية.

(تطبيق قانون منع بيع التبغ ومنتجاته)، إضافة إلى تحديث أنظمة المخالفات والعقوبات للعاملين والطلبة بما يتضمن مخالفات التدخين داخل المباني والإعلان عنها، (يمكن أن يكون جزء من عقوبات هذه المخالفات ساعات خدمة مجتمع يقوم بها المخالف).