عمان الأهلية تنظم فعالية توعوية ” كونوا بخير” ضد السرطان

وطنا اليوم:نظمت عمادة شؤون الطلبة ونادي شباب عمان الأهلية ضد السرطان بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان فعالية توعوية بعنوان “كونوا بخير” يوم الأربعاء الماضي.

وفي بداية الفعالية، رحب الدكتور أنس عبد من كلية الصيدلة / مستشار نادي شباب عمان الأهلية ضد السرطان، بالضيوف والحضور من الطلبة، مؤكداً أن مثل هذه الأنشطة تعكس التزام جامعة عمان الأهلية بتعزيز مبدأ التشاركية والتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان.

من جهتها، أكدت مندوبة مؤسسة الحسين للسرطان/ المحاضرة مرام البلوي، أن هذه الأنشطة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية إجراء الكشف المبكر عن السرطان، وصولاً إلى تشخيص المرض وتلافي حدوث أي مضاعفات صحية.

وأضافت أن مثل هذه الفعاليات تساهم أيضاً في رفع المستوى التوعوي الطبي لدى أفراد المجتمع بشكل عام، بهدف الوصول إلى أعلى معايير الصحة والسلامة العامة.

كما تحدثت البلوي عن الصحة النفسية، مشيرة إلى الوصمة المرتبطة بها، وأهمية الدعم النفسي للأفراد الذين يعانون من تحديات صحية نفسية، مشددة على ضرورة الاهتمام بهذا الجانب من الصحة لتحقيق الرفاهية العامة.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم مؤسسة الحسين للسرطان بدرع الجامعة، قدمته الدكتورة نور الدباس نائب عميد شؤون الطلبة، حيث استلمت الدرع نيابة عن المؤسسة السيدة رهام العكر تكريماً على جهودهم في دعم مثل هذه الأنشطة الدورية.

كما قامت المؤسسة بتسليم الجامعة درع “الأردن ضد السرطان” تقديراً لدعمها في نشاطات برنامج المؤسسة، بالإضافة إلى تسليم شهادات تقدير لعدد من الشخصيات المساهمة، حيث تم تكريم عمادة شؤون الطلبة ممثلةً بالسيد محمد اللوزي/ رئيس قسم النشاطات والأندية الطلابية، كما تم تكريم نادي شباب عمان الأهلية ضد السرطان ممثلاً في كل من الدكتور أنس عبد/ مستشار النادي، والطالبة بانا السعافين/ رئيس النادي.

كما تضمن الحدث مجموعة من الألعاب التوعوية قدمها الإعلامي هيثم البارودي، حيث تفاعل الطلاب والطالبات مع الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الصحة النفسية.