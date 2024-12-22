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“الحرة الأردنية” تدخل العالمية مشغلاً لمطارات عربية

منذ 15 ثانية
“الحرة الأردنية” تدخل العالمية مشغلاً لمطارات عربية

وطنا اليوم:قام وفد من شركة الأسواق الحرة الأردنية ضم ايمن المفلح رئيس مجلس الادارة والمهندس هيثم المجالي مدير عام الشركة بزيارة إلى مدينة جدة السعودية حيث اطلعوا على باكورة أعمال شركة (JAH) التي اضطلعت بمشروع تشغيل الأسواق الحرة في مطار الملك عبد العزيز في جدة .
وكانت الأسواق الحرة الأردنية قد شكلت اضافة لشركتي هاينمان الألمانية واسترا السعودية ائتلافاً فاز بإدارة وتشغيل مطار جدة وفي عدة مراكز حيوية من هذا المطار الدولي.
واطلع الوفد خلال الجولة على المراحل التي تم إنجازها على صعيد إعادة تأهيل مراكز العرض والأماكن المخصصة لاستقبال ووداع ملايين المسافرين عبر هذا المطار حيث ستصل الطاقة الكلية للمشروع ذروتها في أيار/ مايو القادم بعد الانتهاء من تجهيز كافة المساحات الكلية التي دخلت بالمشروع.
ويعتبر هذا المشروع خطوة جوهرية كبيرة سعت من خلاله الأسواق الحرة الأردنية للاستثمار والتوسع خارج نطاق عملها التقليدي في الأردن وذلك عبر بناء ائتلاف مع مشغل عالمي وشريك استراتيجي مستفيدة من الخبرة الكبيرة للاسواق الحرة الأردنية في مجال ادارة وتشغيل الأسواق الحرة في المطارات وفي المراكز البرية والبحرية حيث فاز الائتلاف بالعطاء العالمي بعد ان كانت شركة فرنسية معروفة تستحوذ على هذا المشروع .
وعقد الائتلاف اجتماعه في جدة بحضور مدراء الشركات ورئيس مجلس ادارة الأسواق الحرة ايمن المفلح ومديرها العام هيثم المجالي والرئيس التنفيذي لشركة (JAH) سايمون فورت حيث نوقشت كافة نقاط العمل والإنجازات التي تمت والرؤية المستقبلية للمشروع.
واكد ايمن المفلح ان هذا الانجاز الكبير يعكس قدرات الأسواق وخبراتها الكبيرة عبر جهازها التنفيذي ما فتح الباب واسعاً للانتشار العربي وحقق للشركة العالمية التي ستزيد من إمكانات وأرباح الشركة مستقبلاً.
اما المهندس هيثم المجالي فأكد المشروع فتح العديد من فرص العمل للشباب الأردني وفي مواقع حيوية هامة في مقر الشركة وفي مطار جدة لافتاً إلى ان الأسواق الحرة الأردنية ستستكمل مع شركاءها عملية التوسع في المراكز البرية والبحرية الحدودية للمملكة العربية السعودية .
يذكر ان شركة الأسواق الحرة الأردنية (JDF) كانت السباقة في ادخال مفهوم الأسواق الحرة على المراكز البرية الحدودية منذ اكثر من ثمانية وعشرين سنة واستطاعت نقل هذه الخبرات إلى الخارج عبر مشروعات المملكة العربية السعودية وفي دول اخرى في المستقبل القريب .


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