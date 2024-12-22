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خط جديد للباص السريع يربط الزرقاء بالعاصمة عمان

منذ ثانيتين
خط جديد للباص السريع يربط الزرقاء بالعاصمة عمان

وطنا اليوم:أوضح مدير دائرة عمليات النقل العام بأمانة عمان، المهندس محمد السريحين، ان خط الباص السريع الجديد سيربط الزرقاء بعمان منطقة صويلح مرورا بالجامعة الأردنية، وسيتعرف عليه بالرقم 104.
وأشار خلال مداخلته على اذاعة الأمن العام، ان هذا الخط سيتكامل مع خطوط النقل الأخرى داخل عمان وخارجها تزامنا مع الخطة الاستراتيجية لرفع كفاءة منظومة النقل العام تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية .
وأعلنت الأمانة أنه تم تشغيل 16 حافلة جديدة على مسار الباص سريع التردد لمسار الزرقاء – صويلح.
وأكدت الأمانة أنها توفر خدمة التنقل المجاني في الباص سريع التردد وباص عمان للمكفوفين.
وبلغ عدد مستخدمي وسائط النقل العام في الأردن خلال العام 2024 بلغ 28 مليون راكب، منهم 18 مليونا استخدموا الباص السريع، و10 ملايين راكب استخدموا باص عمّان


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