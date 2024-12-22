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ضباب وحوادث وتعطل مركبات.. تفاصيل التقرير المروري

منذ 6 ثواني
ضباب وحوادث وتعطل مركبات.. تفاصيل التقرير المروري

وطنا اليوم:أفاد التقرير المروري صباح اليوم الاحد، ببداية تشكل للضباب في عدد من المواقع على طرق خارجية.
وقال ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية عبر اذاعة الأمن العام، إن طريق الـ 100 للسير القادم من طريق المطار باتجاه الزرقاء وطريق المطار ما بعد جامعة الاسراء باتجاه الجنوب يشهد تشكلا للضباب حيث انخفض مدى الرؤية الأفقية من 100 الى 150 مترا، مشيرا الى أن الفرق الميدانية تتواجد في تلك المناطق لاعطاء اشارات دلالية وتحذيرية للسائقين.
ودعا السائقين الى ضرورة ترك مسافة أمان كافية واستخدام الأضواء الخاصة بالضباب والابتعاد عن التتابع القريب ومشتتات الانتباه.
وبين التقرير المروري، أنه تم التعامل مع عدد من حوادث التصادم نتيجة التتابع القريب وعدم اعطاء الأولوية أو التجاوز الخاطئ والتعطل لمركبات دون اصابات تذكر.


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