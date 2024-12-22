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أبو صعيليك: دراسة مكثفة للهيئات المستقلة والحكومة لن تستغني عن أي موظف

منذ 17 ثانية
أبو صعيليك: دراسة مكثفة للهيئات المستقلة والحكومة لن تستغني عن أي موظف

وطنا اليوم:أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، أنه سيتم دراسة الهيئات المستقلة بشكل مكثف، كما سيتم دمج هيئة تنمية المهارات مع مؤسسات اعتماد التعليم العالي.
وقال، إنه سيتم النظر في الهيئات المستقلة ومدى فاعليتها، فهناك هيئات لها ارتباطات باتفاقيات دولية ولا يمكن دمجها والبعض الأخر يتم دراستها.
وأضاف أنه من شأن دمج هيئة تنمية المهارات مع مؤسسات اعتماد التعليم العالي، تحت مظلة واحدة للاعتماد، تقليل النفقات وزيادة الكفاءة، مشيرا إلى أنه سيتم دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي، وهذا مشروع كبير سيتم بموجبه تقليص عدد من الهيئات المستقلة.
وبين أنه سيكون هناك هيكلة لقطاع النقل وتطوير آليات النقل البري، وهناك خطة لهيكلة قطاع المياه.
وأشار أبو صعيليك إلى أنه سيتم أتمتة 80% من الإجراءات الحكومية في العام المقبل 2025 وصولا لاستكمال عمليات الرقمنة بشكل كامل 100% في عام 2026.
وشدد أبو صعيليك على أنه لا نية للحكومة للإستغناء عن أي موظف، لكن في المقابل سيكون هناك آليات لتقييم الأداء، بحيث يتم منح مكافأة للموظف المميز وتدريب للموظف غير المجتهد في محاولة لرفع سويته، مشيرا إلى أن الموظف الذي لا يستجيب للبرنامج التدريبي سيكون هناك إجراءات تتعلق بامكانية بقائه في القطاع العام.


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